В КГГА уверяют, что не давали деньги на машины охранникам

КГГА опровергла информацию о выделении средств / Фото: «Комментарии»

Информация, распространенная в СМИ, о приобретении автомобилей для Управления государственной службы охраны при Главном управлении МВД Украины в г. Киеве за средства столичного бюджета не отвечает действительности.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщает Департамент финансов КГГА, решением Киевского городского совета от 8 февраля 2013 года №3/9060 «О бюджете города Киева на 2013 год» (с изменениями, внесенными решением Киевского городского совета от 11 февраля 2013 г. №6/9063) капитальные трансферты органам государственного управления других уровней (на приобретение транспортных средств) не предусмотрены. С указанным решением можно ознакомиться на сайте КГГА.

В КГГА отмечают, что Государственная служба охраны и ее территориальные подразделения входят в сферу управления Министерства внутренних дел Украины и содержатся, как и все центральные органы исполнительной власти, за счет средств государственного бюджета Украины.

За счет местных бюджетов указанные органы могут получать средства в случаях, предусмотренных статьей 85 Бюджетного кодекса Украины, и на основании решений соответствующих местных советов.

Средства бюджета города Киева могут использоваться исключительно на основании решений Киевского городского совета, отмечают в КГГА.