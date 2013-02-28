В Киеве догхантеры за неделю убили 33 собак

19:02, 28 февраля 2013
Киев
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Милиция начала расследование

Убийства произошли в Днепровском и Деснянском районах

Милиция открыла два уголовных производства по фактам убийства 33 собак в Днепровском и Деснянском районах Киева.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, в последнее время некоторые СМИ и интернет-издания распространили информацию о безнаказанном уничтожении животных догхантерами в Киеве и якобы бездействии правоохранительных органов. Поводом к этим публикациям стали случаи выявления гражданами погибших животных в Днепровском и Деснянском районах столицы.

Отдел связей с общественностью сообщает, что 21 февраля 2013 года в дежурную часть Деснянского районного управления милиции поступило сообщение от волонтеров Киевского центра идентификации животных о выявлении 16 трупов собак по улице Крайняя.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и участковый инспектор милиции. После осмотра животных правоохранители, в соответствии с действующим законодательством, составили акт направления животных на вскрытие в Киевском приюте бездомных животных. По данному факту 22 февраля было начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей 291 Уголовного кодекса Украины, – жестокое обращение с животными. Правоохранители принимают все меры по установлению свидетелей и обстоятельств этого происшествия, проводятся необходимые экспертизы. Продолжается следствие.

Также ОСО сообщает, что 26 февраля в дежурную часть Днепровского райуправления милиции поступило сообщение от представителя Киевского центра идентификации животных о выявлении 17 трупов собак в парке культуры и отдыха «Гидропарк».

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, участковый инспектор милиции и представители центра идентификации животных. Данное событие было внесено в Единый учет Днепровского райуправления милиции.

В дальнейшем после установления всех обстоятельств 27 февраля следственным отделом Днепровского райуправления милиции было начато уголовное производство по ст. 291 Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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