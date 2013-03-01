В Киеве озеленят и обустроят семь парков

Работники «Киевзеленстроя» проведут реконструкцию парковых зон

В Киеве семь парков общей площадью почти 150 га реконструируют в этом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом сказал директор «Киевзеленстроя» Михаил Царенко во время расширенного аппаратного совещания КГГА, посвященного развитию объектов зеленого хозяйства города.

Так, новую жизнь получит парк «Молодежный» в Днепровском районе города. Столичные зеленстроевцы реконструируют покрытие парковых аллей и площадок, входных групп с проспекта Владимира Маяковского и улицы Марины Цветаевой. Также будет заменено внешнее освещение и восстановлен амфитеатр, ротонда. Кроме того, ко Дню Киева парк озеленят и высадят цветы.

Реконструируют парковую зону вокруг озера «Тельбин». В прошлом году здесь была устроена входная группа с улицы Павла Тычины, осуществлена реконструкция мощения аллей, внешнего освещения, озеленения, обновлено благоустройство бювета, созданы детская и обзорная площадки, пешеходная лестница и пандусы к озеру и пляжной зоне. В этом году предусмотрено начать работы по обустройству детской и спортивной площадок, реконструкции части аллеи вокруг озера и обустройству двух пешеходных лестниц со стороны жилой застройки для возможности подхода к воде. Кроме того, озеро «Тельбин» будет очищено от растительности и иловых отложений.

Обновят специалисты зеленого хозяйства столицы парковую зону на проспекте Владимира Маяковского и площади Анкары. Ко Дню Киева здесь планируют продолжить работы по реконструкции пешеходных аллей, внешнего освещения, обустройству детских площадок для различных возрастных групп. Также с перспективой создания в этой парковой зоне выставок цветов, художественных произведений и скульптур ее озеленят.

Продлятся работы по реконструкции парка «Киото» в Деснянском районе. В 2011 году в парке была заложена самая длинная по протяженности в Европе аллея сакур. Ко Дню Киева здесь устроят входную группу с улицы Киото, детские площадки и топливно-оросительную систему газонов и сакур, а также альпинарий и Сад камней.

В планах коммунального объединения «Киевзеленстрой» – реконструкция парковой территории на улице Анны Ахматовой, 43 в Дарницком районе. Жители прилегающих домов принимают активное участие в работах по озеленению этой зоны отдыха и намерены инициировать предоставление территории статуса сквера. В этом году зеленстроевцы завершат работы по обустройству двух детских и спортивной площадок.

Ко Дню Киева собираются обновить и парк Партизанской славы в Дарницком районе, работы по реконструкции которого были начаты еще в 2004 году. Здесь устроят прогулочную аллею от тропы «Здоровья» до декоративного водоема, а также входную группу в парк от жилой застройки с улицы Тростянецкой.

Также зеленстроевцы реконструируют Верхний и Нижний Вал, в частности, заменят асфальтовое покрытие аллеи на мощение фигурными элементами, устроят внешнее освещение, входные группы, поливочно-оросительную систему, восстановят подпорную стену, озеленят и оформят цветами.