В киевской пятиэтажке загорелась квартира: есть пострадавшие

В результате пожара 31-летняя женщина получила ожоги

28 февраля в 2.22 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о возгорании одной из квартир пятиэтажного жилого дома на ул. Салютной, 17.

Сразу после поступления сигнала о пожаре к месту происшествия выехали подразделения МЧС. Тушение проводилось по привычной схеме: одно отделение гасило через окно, а другое – через входные двери, которые пришлось срезать бензорезом, чтобы попасть внутрь, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

При обуздании пламени спасатели вывели на свежий воздух 6 человек, а 31-летнюю женщину с ожогами верхних конечностей доставили к карете скорой медицинской помощи.

В результате пожара сгорели и повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.