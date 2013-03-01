В киевской пятиэтажке загорелась квартира: есть пострадавшие
Пожар произошел на улице Салютной, 17
В результате пожара 31-летняя женщина получила ожоги
28 февраля в 2.22 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о возгорании одной из квартир пятиэтажного жилого дома на ул. Салютной, 17.
Сразу после поступления сигнала о пожаре к месту происшествия выехали подразделения МЧС. Тушение проводилось по привычной схеме: одно отделение гасило через окно, а другое – через входные двери, которые пришлось срезать бензорезом, чтобы попасть внутрь, сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.
При обуздании пламени спасатели вывели на свежий воздух 6 человек, а 31-летнюю женщину с ожогами верхних конечностей доставили к карете скорой медицинской помощи.
В результате пожара сгорели и повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.
Причину пожара и материальный ущерб сейчас устанавливают специалисты.