«Свобода» уже выбрала кандидата в мэры Киева

Андрей Ильенко победил на 215-м округе в Киеве Галину Герегу

ВО «Свобода» готова выдвинуть в мэры Киева народного депутата Андрея Ильенко, но только в случае, если его кандидатура будет согласована с союзниками по оппозиции.

Об этом «Комментариям» заявил народный депутат от «Свободы» Андрей Мохник.

«У нас есть кандидатура в мэры Киева, например Андрей Ильенко, который выиграл мажоритарные выборы у и.о. городского головы Галины Гереги с ее админресурсом и финансовым ресурсом», – заявил Мохник.

При этом он подчеркнул, что решение о выдвижении не окончательное, «потому что сегодня мы находимся в союзнических отношениях с «Батькивщиной» и «УДАРом», и наша позиция такова, что нам нужно согласовать общий формат участия в киевских городских выборах».

«Это не только касается кандидата на пост мэра, но и распределения мажоритарных округов в Киеве и должностей, которые займут после выборов представители оппозиционных сил», – пояснил он.

При этом Мохник подчеркнул, что «Свобода» обязательно поддержит Кличко или представителя «Батькивщины», если такая кандидатура будет согласована всеми оппозиционными силами.

«Свободовец» напомнил, что оппозиция все еще ожидает решения от Кличко, которого все считают сильным кандидатом, «но он сам должен согласиться баллотироваться».

При этом Мохник отметил, что переговоры оппозиции относительно киевских выборов должны состояться в ближайшее время. «Чем меньше времени остается до выборов, тем труднее будут проходить переговоры, если будет предложена другая кандидатура, а не Кличко», – отметил он.

Депутат также не исключил, что соратники по оппозиции могут выдвинуть в мэры кандидатуру, которую «Свобода» не сможет поддержать. «Однако я не думаю, что наши союзники будут предлагать таких одиозных людей, которых бы не поддержала «Свобода» и 17% избирателей Киева, а может уже и 20%», – добавил он.

Говоря о выборах в Киевсовет, Мохник выразил уверенность, что в случае согласованных действий оппозиции, ее представители возьмут 90% мест.

Напомним, после отставки Леонида Черновецкого с должности киевского городского головы Верховная Рада должна назначить дату внеочередных выборов. Ожидается, что выборы будут назначены на май или июнь этого года.

Сегодня истекает срок, который оппозиция дала Виталию Кличко, чтобы принять решение об участии в выборах.