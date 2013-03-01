Каштаны для Крещатика закупят сами киевляне

Новые каштаны высадят вместо срубленных во время Евро-2012 / Фото: Tochka.net

Киев на благоустройство в этом году планирует израсходовать около 100 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель КГГА Александр Попов.

По его информации, к финансированию работ по благоустройству столицы, кроме бюджетных средств, будут привлечены средства из других источников.

«Мы профинансируем до 80 млн грн (из городского бюджета – УНИАН) на проекты, связанные с благоустройством, высадкой цветов. Это прямое финансирование. Но у нас есть еще другие источники, которые пополнят объемы финансирования этих проектов. В целом до конца года эта сумма может составить около 100 млн грн», – сказал А.Попов.

В частности, предусматривается высадить деревья на Крещатике за счет средств благотворителей, которые уже вышли сами с такой инициативой к городским властям.

«Обратились активные киевляне, которые хотели бы за свои собственные средства купить очень качественный посадочный материал – каштаны – и высадить их весной на Крещатике. Безусловно, мы поддерживаем такую инициативу, и такая акция будет проведена за счет небюджетных средств», – сказал А.Попов.

Он не назвал киевлян, которые обратились с этим предложением, объяснив, что должен с ними проконсультироваться, хотят ли они, чтобы эта информация была обнародована.