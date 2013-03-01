Прокуратура нашла нарушения при отборе перевозчиков на Киевщине

Проверка подтвердила, что конкурс прошел с нарушениями

Проверка, проведенная прокуратурой Киевской области, подтвердила, что конкурс на перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, отнесенных к компетенции Киевской областной государственной администрации, состоялся с многочисленными нарушениями требований действующего законодательства об автомобильном транспорте.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Таким образом, отмечается в сообщении, отдельные субъекты ведения хозяйства были лишены права осуществлять перевозку на автобусных маршрутах общего пользования.

Для устранения выявленных нарушений прокурор области 27 февраля 2013 г. внес на имя председателя Киевской областной государственной администрации представление об их устранении, а также инициирован вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.

По результатам рассмотрения 28 февраля представления права автомобильных перевозчиков Киевской области возобновлены.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля на пресс-конференции представители семи компаний-автоперевозчиков Киевской области обвинили Киевскую областную государственную администрацию в непрозрачном проведении конкурсов по распределению маршрутов, которые соединяют пригородные населенные пункты Киевской области – Боярку, Ирпень, Васильков и Вишневое с Киевом.

Как заявил один из организаторов акции Богдан Хмельницкий, по итогам конкурса, проведенного в августе 2012 года при содействии заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Владимира Максименко и начальника управления промышленности, транспорта и связи Сергея Диденко, маршруты были переданы от автоперевозчиков Киевской области одесской компании «Север-транс», которая не имеет достаточного парка машин для осуществления перевозок.

В Киевской ОГА заявили, что намерены до 1 марта пересмотреть результаты проведенного в августе 2012 года конкурса по распределению маршрутов.

28 февраля председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк уволил С.Диденко с должности начальника управления промышленности, транспорта и связи КОГА.

28 февраля «5-й канал» сообщил, что одесскую компанию «Север-транс» лишили права на маршрутные перевозки в Киевской области, отдав преимущество местным перевозчикам.

По информации канала, «чиновники признали – в результатах конкурса были технические ошибки, а победителю начислили лишние баллы. Согласно новым результатам, лицензию продолжили пяти местным перевозчикам из Вишневого и Боярки».

В свою очередь, в Киевской облгосадминистрации уточнили, что новый тендер не проводился, а было пересчитано и уточнено количество баллов участников, которые принимали участие в предыдущем тендере на право осуществления пассажироперевозок в области.