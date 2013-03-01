В киевских парках установят камеры наблюдения

Видеокамеры будут мониторить территорию парка

В пяти киевских парках установят камеры видеонаблюдения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, такое решение городская власть приняла с целью сдерживания хулиганских проявлений.

По словам генерального директора КО «Киевзеленстрой» Михаила Царенко, наличие видеокамеры в парке позволит мониторить его территорию и элементы благоустройства.

Во время проведения реставрационных работ камеры наблюдения с видеорегистратором (устройство, которое позволяет осуществлять видеозапись на тот же носитель через определенный промежуток времени) установят на Певческом поле, в парковой зоне на проспекте Владимира Маяковского, бульварной части улицы Маршала Тимошенко.

Еще один видеорегистратор появится в парке «Киото», а в 2015 году – в парке «Нивки».