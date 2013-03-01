Аэропорт «Жуляны» в марте начнет строить новый терминал

Терминал начнут строить, как только сойдет снег

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует начать строительство нового терминала для внутренних рейсов в конце марта – начале апреля 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор компании «Мастер Авиа», выступающей оператором аэропорта «Киев» (Жуляны), Алексей Яковец.

«В апреле или в конце марта, как только сойдет снег, мы приступим к строительству внутреннего терминала, который будет расположен на Привокзальной площади с выходом на новый перрон», – сказал он.

А.Яковец сообщил, что этот терминал позволит «улучшить обслуживание транзитных пассажиров, которые прилетают на внутриукраинских рейсах и пересаживаются на международные рейсы».

Директор компании сообщил, что новый терминал для внутренних рейсов будет открыт до конца 2013 года.

По его словам, городские власти Киева уже утвердили проект реконструкции Привокзальной площади, однако концепция использования старого терминала пока не определена.

«На сегодня стройной теории пока нет, но компании, которые работают на территории аэропорта, нуждаются в помещениях, ничего простаивать не будет», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) планирует в июне 2013 года ввести в эксплуатацию зал для приема пассажиров внутренних рейсов, который будет достроен к новому терминалу аэропорта.

В случае увеличения пассажиропотока на внутренних линиях, в августе 2013 года аэропорт может начать строительство терминала для внутренних рейсов.

Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) в 2012 году обслужил 861,9 тыс. пассажиров – на 83,5% больше, чем в 2011 году. По итогам 2012 года пассажиропоток аэропорта «Киев» на внутренних линиях составил около 390 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Аэропорт «Киев» (Жуляны) работает с 1924 года. В 1994 году Киевский объединенный авиаотряд был разделен на аэропорт и авиакомпанию и с этого момента существует как независимое предприятие.

В 2012 году была завершена реконструкция аэропорта и строительство нового терминала А общей площадью 14 тыс. кв. м, в том числе площадь VIP-зала – 1,5 тыс. кв. м.

Общий объем инвестиций в строительство терминала составил 400 млн грн, в том числе стоимость самого терминала с благоустройством прилегающей территории, котельной и внутренними сетями – 340 млн грн и около 60 млн грн – обустройство перрона для стоянки 8 самолетов типа Boeing 737.