В Киеве «скорая» столкнулась с милицейской машиной

ДТП произошло 28 февраля на улице Щусева

В милиции считают, что именно водитель «скорой помощи» стал виновником ДТП, которое произошло вчера в Шевченковском районе Киеве с участием автомобиля МВД.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, утром 28 февраля на ул. Щусева в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, участниками которого стали водители двух спецавтомобилей – милицейского и автомобиля скорой медицинской помощи.

Работники Госавтоинспекции выяснили, что автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением одного из работников милиции двигался по улице Щусева в направлении станции метро «Сырец».

В это время на проезжую часть улицы с прилегающей к дороге дворовой территории внезапно выехал автомобиль СМП. «Медицинское транспортное средство, вопреки требованиям Правил дорожного движения, начало двигаться перпендикулярно основному направлению движения вместо того, чтобы повернуть направо, как того требуют ПДД, и доехать до места разворота. Из-за внезапности его появления на дороге водитель милицейского автомобиля не смог избежать столкновения. К счастью, в ДТП никто не пострадал», – говорится в сообщении.

«Из-за внезапности появления на дороге медицинского спецавтомобиля у водителя милицейской легкового автомобиля не было возможности избежать дорожно-транспортного происшествия», – подчеркнули в МВД, заметив, что в отношении водителя «скорой» составлен протокол за совершение ДТП, материалы направлены в суд.