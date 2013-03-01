Фельдшер Лукьяновского СИЗО снабжал заключенных наркотиками

У мужчины изъяли четыре пакета с белым порошком / Фото: narko.ee

Правоохранители задержали фельдшера Лукьяновского СИЗО, который за денежное вознаграждение пытался пронести наркотики для заключенных.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры города Киева, фельдшер медицинской части следственного изолятора задержан работниками Службы безопасности Украины и подразделения ГПтС сразу после прохождения им второго внешнего контрольно-пропускного поста.

Во время осмотра его личных вещей в присутствии понятых правоохранители изъяли три мобильных телефона, зарядные устройства к ним, наушники и МР3-проигрыватель.

К тому же, в проигрывателе были обнаружены четыре целлофановых пакета с порошкообразным веществом белого цвета, которое по заключению судебно-химической экспертизы является наркотическим веществом.

По словам задержанного, изъятые у него предметы он пытался пронести на территорию следственного изолятора для заключенных за денежное вознаграждение.

Сведения об уголовном правонарушении прокуратурой Шевченковского района Киева внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Досудебное следствие по уголовному производству поручено Шевченковскому райуправлению милиции.