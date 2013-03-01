В Киеве из-за футбола закроют две станции метро

Закроют станции «Олимпийская» и «Дворец спорта» / Фото: «Комментарии»

3 марта с 18:30 до 19:30 станция «Олимпийская» киевского метро будет закрыта для пассажиров на вход и выход, а станция «Дворец спорта» – на выход.

Как сообщает пресс-служба КП «Киевский метрополитен», на время закрытия поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. Это связано с проведением на НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Кривбасс» (Кривой Рог).

Кроме этого, если после окончания футбольного матча пассажиропоток будет превышать перевозную способность, вероятно введение ограничений на вход пассажиров на станции «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого».

Также на указанных станциях будет усилен штат дежурного персонала для контроля за пассажиропотоком и обеспечения бесперебойной работы метрополитена.

КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров не нарушать общественное спокойствие в подземке во время проезда и соблюдать правила пользования метрополитеном.