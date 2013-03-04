Назван самый криминальный район Киева

За год в Шевченковском районе совершено 4723 преступления / Фото: ГУ МВД Украины в Харьковской области

По итогам прошлого года самым криминогенным районом столицы стал Шевченковский.

Об этом сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на данные Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Так, за прошлый год в Шевченковском районе совершили наибольшее количество преступлений – 4723.

Чаще всего здесь происходили ограбления и мошенничества – 2860 и 581 преступлений соответственно. Также в этом районе зафиксировано много случаев хулиганства – 62 преступления.

Кроме этого, за год в Шевченковском районе совершено 10 убийств и нанесены тяжкие телесные повреждения 39 лицам.