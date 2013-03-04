Назван самый криминальный район Киева
11:05, 04 марта 2013Киев
3
МВД подвело итоги 2012 года
За год в Шевченковском районе совершено 4723 преступления / Фото: ГУ МВД Украины в Харьковской области
По итогам прошлого года самым криминогенным районом столицы стал Шевченковский.
Об этом сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на данные Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в городе Киеве.
Так, за прошлый год в Шевченковском районе совершили наибольшее количество преступлений – 4723.
Чаще всего здесь происходили ограбления и мошенничества – 2860 и 581 преступлений соответственно. Также в этом районе зафиксировано много случаев хулиганства – 62 преступления.
Кроме этого, за год в Шевченковском районе совершено 10 убийств и нанесены тяжкие телесные повреждения 39 лицам.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter