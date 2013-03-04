Киевские перевозчики грозят объявить забастовку

Забастовка водителей маршруток в Киевской области

В Киеве частные перевозчики готовы бастовать в ответ на решение столичной власти отменить курсирование маршрутных такси №№240, 241, 243 на Лесном массиве.

Об этом сообщает «Сегодня» со ссылкой на президента Ассоциации перевозчиков Киева Валерия Липецкого.

«В понедельник мы обратимся к президенту, главе КГГА, главе АМКУ, в прокуратуру и Киевсовет с письмом о неправомерных действиях департамента. Если реакции не последует, а маршруты, как обещал Водовозов, будут и дальше закрывать, будем бастовать точно так же, как бастовали на прошлой неделе водители областных маршруток», – заявил Липецкий.

Как сообщалось ранее, с 15 марта на Лесном массиве планируется закрыть движение частных маршруток №№240, 241 и 246, которые, по словам начальника Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Евгения Водовозова, «безосновательно дублируют» маршруты коммунального пассажирского транспорта.

В планах власти – сделать то же самое еще в семи спальных микрорайонах. Так, в КГГА хотят заменить автобусами маршрутки, которые курсируют на Виноградарь, Новую Дарницу, Святошино, Оболонь, Лукьяновку, Соломенку и в центр – район станции метро «Дворец спорта».

Основная причина таких изменений, по словам Водовозова, – увеличение коммунального автопарка, что дает возможность прекратить дублирование маршрутов частниками. В ведомстве признают, что это начало глобальной перестановки на транспортном рынке Киева.

«Еще до Евро-2012 мы планировали пересмотреть все маршруты города, так как многие из них дублируются. Для этого мы планируем оптимизировать транспортную систему, что позволит убрать порядка 30% маршруток. Например, сейчас по проспекту Победы ездят 119 маршрутов, создавая постоянные пробки. То же самое происходит на других оживленных направлениях. А ведь можно было бы упорядочить все маршруты, на многих оставить только вместительные автобусы и троллейбусы», – отметили в департаменте.

Эксперты согласны, что Киеву пора отказываться от маршруток в пользу больших автобусов, но сначала нужно добиться, чтобы автомобили не ездили по полосе для общественного транспорта, а сам он курсировал каждые 10 минут.

«Пока еще город не готов отказаться от маршруток. Для этого надо, как минимум, увеличить парк общественного транспорта в два-три раза, урегулировать подачу транспорта на остановку. На Западе в автобусах, например, есть камеры, которые фиксируют, кто занимает полосу для общественного транспорта, и их тут же наказывает дорожная полиция. У нас такое новшество позволило бы транспорту не опаздывать. Кроме того, пока на Троещине и Виноградаре нет метро, лишать жителей этих районов маршруток – просто кощунственно», – считает эксперт по перевозкам Богдан Аганин.