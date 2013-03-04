Прокуратура передала в суд дело о крушении самолета под Киевом

Самолет потерпел крушение 10 июня недалеко от Бородянки / Фото: «Подробности»

Прокуратура по вопросам надзора за соблюдением и применением законов на транспорте Киевской области завершила расследование по факту аварии самолета Л-410 УВП UR-SKD, которая произошла 10 июня 2012 года на аэродроме недалеко от Бородянки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киевской области, дело передано в суд 28 февраля.

Досудебным расследованием было установлено, что самолет принадлежал ООО «Спортивно-парашютный клуб «Скай денс», в день аварии эксплуатировался ООО «Украинская школа пилотов». В момент катастрофы на борту находились 2 члена экипажа, 18 парашютистов и 2 посторонних (неоформленных) человека. Всего в самолете находилось 22 человека. Воздушное судно осуществляло полеты в рамках учебно-подготовительной программы парашютистов.

Командиру и второму пилоту самолета предъявлено обвинение в уголовном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины, то есть в нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта. В частности, следствием было установлено, что командир и второй пилот располагали информацией о сложных погодных условиях, а также о том, что грозовой фронт перемещается в зону полетов. Тем не менее, перед вторым полетом в тот день они не убедились в безопасности полета и осуществили вылет, который закончился авиакатастрофой.

В результате погибли 5 человек, остальные 17 человек получили телесные повреждения разной степени.

Для обеспечения объективности и полноты расследования данного дела следствием было назначено 33 экспертизы, проведено около 300 процессуальных действий, принято почти 70 процессуальных решений.

Командиру и второму пилоту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет.