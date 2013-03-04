В Киеве сгорел торговый павильон (фото)

Причины пожара устанавливаются

Сегодня, 4 марта, в 00:13 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании одноэтажного торгового павильона, расположенного возле девятиэтажного жилого дома по ул. Декабристов, 9.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве.

Первыми на место прибыли дарницкие спасатели. Впоследствии к ним присоединились дополнительные силы пожарно-спасательной службы.

В 01:20 пожар был локализован, еще через 40 минут ликвидирован.

На месте происшествия работали 4 пожарно-спасательных подразделения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Причины пожара и нанесенный им ущерб устанавливаются.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве