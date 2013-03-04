В Киеве нашли учителей с судимостями и психическими болезнями

Педагоги работали в образовательных заведениях Голосеевского района

В некоторых столичных образовательных заведениях работают педагоги, один из которых ранее неоднократно лечился в психиатрической больнице, а другие имеют судимости.

Об этом свидетельствует проверка, проведенная прокуратурой Голосеевского района Киева, сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснилось, учитель физкультуры одного из киевских лицеев имеет врожденное заболевание и в 2000-м, 2003-м и 2010 годах на протяжении месяца находился на стационарном лечении в психиатрической больнице.

Другие три педагога были осуждены за совершение корыстных преступлений.

В частности, как установлено прокурорской проверкой, учитель физкультуры еще одного из районных лицеев в 2008 году был осужден за совершение преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины, за присвоение чужого имущества, а руководитель одного из кружков Дома детского и юношеского творчества в 2011 году получил судимость за мошенничество (ст. 190 УКУ).

Кроме этого, проверкой установлено, что директором одного из районных детских садов работает педагог, которая в 2006 году была задержана во время получения взятки, ко всему еще она совершила служебную подделку (ст. 368, ст. 366 УКУ).

В то же время, согласно законодательству, педагогической деятельностью должны заниматься лица с высокими моральными качествами, которые личным примером обязаны утверждать уважение к принципам общечеловеческой морали – правде, справедливости, гуманизму, доброте, трудолюбию, умеренности, готовить детей к сознательной жизни в духе взаимопонимания, мира и терпимости, защищать их от каких-либо форм физического или психического насилия, отмечают в прокуратуре.

По результатам проверки прокуратура Голосеевского района Киева исполняющему обязанностей председателя Голосеевской РГА внесла представление об устранении нарушений законодательства об образовании и охране детства, а также требует привлечь к ответственности должностных лиц районного управления образования, руководителей детских образовательных учреждений, которые допустили нарушение гарантированного Конституцией Украины права детей на безопасные и безвредные условия учебы.