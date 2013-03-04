Попов утвердил новый состав Общественного совета при КГГА

Драка между активистами ВО «Свобода» и милицией на заседании Общественного совета

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов подписал распоряжение об утверждении состава Общественного совета на 2013-2014 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, А.Попов подписал документ, учитывая протокол от 29 января 2013 года учредительного собрания с участием уполномоченных представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава общественного совета.

Подписанию указанного распоряжения предшествовали встречи с представителями институтов общественного общества и обстоятельное изучение юридических оснований для утверждения состава Общественного совета.

В соответствии с документом членами совета стали 45 представителей общественности, в частности, различных союзов, благотворительных фондов, молодежных и общественных организаций. Новоизбранный состав совета представляет интересы киевлян во всех сферах общества: образовательной, спортивной, правовой, культурной и др.

В КГГА напомнили, что Общественный совет создается во исполнение постановления Кабинета министров Украины «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики». Он призван осуществлять общественный контроль за деятельностью Киевской городской госадминистрации, налаживать эффективное взаимодействие КГГА с общественностью во время формирования и реализации государственной политики в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, по данным ВО «Свобода», «28 января состоялось учредительное собрание по избранию Общественного совета при КГГА. Председателем совета был избран «свободовец» Владимир Свентицкий, также были определены заместители председателя. Протокол с соответствующими решениями департамент КГГА отказался зарегистрировать. Свои действия чиновники мотивировали отсутствием на заседании членов провластной инициативной группы и отчета предыдущего председателя Общественного совета. Однако почему члены инициативной группы не явились на заседание, осталось загадкой, ведь именно они назначили собрание на этот день».

29 января в Главпочтамте состоялось новое собрание по созданию Общественного совета при КГГА, «в течение нескольких часов из-за постоянной потасовки «инициативная группа» не смогла принять ни одного решения», заявили в ВО «Свобода».

Вместе с тем, секретарь учредительного собрания по избранию Общественного совета при КГГА 29 января Роман Хорольский обвинил представителей ВО «Свобода» в срыве этого учредительного собрания. По его словам, работа собрания была приостановлена из-за событий, которые стали происходить после прихода людей, которых сопровождал народный депутат от «Свободы» Андрей Ильенко.

Впоследствии участники учредительного собрания по формированию Общественного совета при КГГА, проходившего в Главпочтамте, утверждали, что мероприятие состоялось законно.