В феврале коммунальные услуги не оплатили только 3% киевлян

Самые хорошие показатели – в Печерском, Днепровском и Голосеевском районах

В Киеве в феврале 2013 года среди домов всех форм собственности, которые обслуживаются в коммунальном предприятии «Главный информационно-вычислительный центр», уровень оплаты с учетом погашенной задолженности составляет 96,83%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на ГИВЦ.

Среди домов коммунальной формы собственности уровень оплаты с учетом погашенной задолженности составляет 97,66%, что является стабильно высоким показателем для этого месяца. В феврале 2012 г. уровень оплаты за такой же период был 97,01%.

Самые хорошие показатели среди домов коммунальной формы собственности в феврале в Печерском (99,47%), Днепровском (99,30%) и Голосеевском (98,80%) районах.

Уровень текущей оплаты среди домов коммунальной формы собственности составляет 90,52%. В лидерах, как и в предыдущие месяцы, Голосеевский (92,89%), Дарницкий (91,95%) и Печерский (90,55%) районы. Деснянский и Святошинский районы занимают последние позиции, как по уровню текущей оплаты, так и по уровню оплаты с учетом погашенной задолженности.

Стопроцентный уровень оплаты с учетом погашенной задолженности превышен в домах ЖСК Шевченковского района, которые обслуживаются в КП «ГИВЦ», и составляет 100,89%.