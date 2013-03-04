За штурм КГГА активистам грозит арест

7 февраля активисты взяли штурмом Киевсовет

За штурм Киевской городской государственной администрации активистов привлекают к ответственности.

Во вторник, 5 марта, в 11.00 в Шевченковском районном суде города Киева состоится слушание по этому делу, сообщает «Киев. Комментарии» со ссылкой на Всеукраинский комитет «Наступ».

Председателю ВК «Наступ» Руслану Секеле грозит 15 суток ареста за участие в митинге под КГГА. «Сегодня меня вызвали к следователю, где составили протокол об административном правонарушении», – сообщил Секела.

Также он добавил, что журналиста Егора Соболева и активистку Ирину Олексеенко (ОО «Киевское вече») также привлекли к ответственности за участие в митинге под КГГА.

4 марта в 16.00 в Шевченковском районном суде началось слушание дела Олексеенко, которой тоже грозит 15 суток ареста.

Напомним, 7 февраля под стенами КГГА состоялся многочисленный митинг различных общественных организаций. Активистам удалось штурмом зайти в здание и озвучить свои требования Александру Попову.