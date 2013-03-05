СМИ: В Киеве избили и ограбили художника театра имени Франко

В Киеве избили главного художника Национального драматического академического театра имени Ивана Франко Андрея Александровича-Дочевского, сообщает газета «Сегодня».

По информации коллег по театру, напали на художника трое хулиганов возле парадного его дома на Подоле. Это случилось вечером, когда он возвращался домой. У него забрали кошелек и ноутбук. Сейчас А.Александрович-Дочевский находится в больнице скорой помощи.

Художественный руководитель театра Станислав Моисеев подтвердил газете, что А.Александрович-Дочевский был избит. «Скорее всего, это хулиганы, сейчас милиция этим занимается. Андрей находится в больнице, состояние у него стабильное», – сказал С.Моисеев.

Как пишут друзья пострадавшего в соцсетях, у А.Александровича-Дочевского сотрясение мозга и он еще минимум 10 дней пробудет в больнице. Еще вчера не все коллеги по театру знали о случившемся.

А.Александрович-Дочевский является членом Национального союза художников. Он оформлял такие спектакли как «Укрощение строптивой», «Король Лир», «Любовь в стиле барокко», «Леди и адмирал».

Фото: «Спадщина України», Квасница И.Ю.