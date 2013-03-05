Карточку киевлянина получат еще 34 тысячи человек

Владельцы карты могут бесплатно ездить в метро / Фото: «Україна комунальна»

В ближайшее время владельцами Карточки киевлянина станут еще 34 тысячи жителей столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА со ссылкой на заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Руслана Крамаренко, в 2012 году льготные категории киевлян получили 20 тысяч карточек, после технического перерыва еще 34 тысячи карточек было эмитировано в феврале 2013 года.

Таким образом, всего 54 тысячи карточек, предусмотренных к выпуску в рамках пилотного проекта «Карточка киевлянина», уже изготовлены и переданы банком «Хрещатик» в районные управления социальной защиты.

«28 февраля мы получили последнюю партию, поэтому все, кто заполняли заявки, могут обращаться в управления, чтобы получить свою карточку. На сегодняшний день она дает возможность бесплатно пользоваться услугами метрополитена и получать скидку 25-30% в аптеках КП «Фармация». Сейчас мы расширили перечень препаратов до 86 наименований, еще планируем с апреля расширить до 150 наименований», – отметил Р.Крамаренко.

Он напомнил о планах городской власти распространить проект на другие льготные категории киевлян, которые имеют финансирование из городского бюджета.

«В Киеве 23 категории социально незащищенных киевлян получают по программе «Турбота. Назустріч киянам» материальную помощь от города к праздникам. Мы планируем привлечь эти категории в проект, чтобы материальную помощь они получали на Карточку киевлянина. Кроме помощи, они также смогут пользоваться скидками в аптеках КП «Фармация», – сказал Р.Крамаренко.

Как отмечают в КГГА, этот проект понравился правительству, и руководство страны планирует распространить такую практику и в других городах Украины.

Пресс-служба напоминает, что на пилотном этапе проекта «Карточку киевлянина» получили граждане, имеющие право бесплатного проезда в метрополитене в соответствии с решением Киевсовета от 17 февраля 2011 года «Об утверждении городской целевой программы «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 годы», а именно: один из родителей многодетной семьи, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей; пенсионеры и инвалиды; неработающие лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами; лица, не имеющие права на пенсию; социальные работники.