Кличко еще не определился, пойдет ли в мэры

Оппозиция просила Кличко определиться до 1 марта

Лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко примет решение по поводу участия в выборах на пост мэра Киева после того, как парламент определится с датой самих выборов.

Об этом Кличко заявил в ходе брифинга в Верховной Раде, сообщает «Киев. Комментарии».

«На сегодняшний день мы еще не знаем, когда будут выборы мэра... Нужно определить дату», – заявил он.

Вместе с тем, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он в принципе участвовать в выборах, Кличко ответил: «Будут назначены выборы мэра, будет ответ».

Как сообщалось, народные депутаты от «Батькивщины» и «Свободы», избранные по одномандатным округам Киева, подписали совместное заявление с призывом к лидеру партии «УДАР» Виталию Кличко определиться до 1 марта с решением о баллотирования в мэры столицы.

После отставки Леонида Черновецкого с должности киевского городского головы Верховная Рада должна назначить дату внеочередных выборов. Ожидается, что выборы будут назначены на май или июнь этого года.

Оппозиция намерена выдвинуть единого кандидата на этот пост. Ранее среди возможных кандидатов от оппозиции назывались Виталий Кличко, Вячеслав Кириленко, Анатолий Гриценко и Петр Порошенко.

Согласно данным социологического опроса Центра Разумкова, за лидера партии «УДАР» готовы проголосовать 39,8% всех респондентов, или 49,0% тех, кто собирается принять участие в выборах, а за председателя КГГА Александра Попова – 20,9% всех опрошенных, или 25,9% тех, кто собирается принять участие в выборах.