В Киеве открыли новый автобусный маршрут

Автобус курсирует от Харьковского шоссе до станции метро «Харьковская»

Учитывая обращения жителей Дарницкого района Киева, с 1 марта в районе открылся новый автобусный маршрут №18.

Автобус курсирует от Харьковского шоссе до станции метро «Харьковская» через улицы Ревуцкого, Здолбуновскую, Харьковское шоссе, Михаила Кравчука, сообщает «Украинская правда. Киев».

Режим работы маршрута: с 5.50 до 24.00.

На маршруте работает 6 автобусов большой вместимости с интервалом движения в часы «пик» 4 минуты, в межпиковое время – 8 минут.