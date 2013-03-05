Киевсовет продал памятник архитектуры на Андреевском спуске

Памятник архитектуры был продан за 2,3 млн грн / Фото: Живой журнал Михаила Кальницкого

Прокуратура Подольского района Киева открыла уголовное производство по факту незаконной приватизации дома на Андреевском спуске и через суд добилась возврата памятники истории и архитектуры в коммунальную собственность.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Подольского района города Киева, решением Киевсовета в 2007 году дом на ул. Андреевский спуск, 38-А был включен в перечень объектов, подлежащих приватизации путем выкупа.

В дальнейшем Главным управлением коммунальной собственности г. Киева часть дома общей площадью почти 450 кв. м была продана ООО «Научное управление».

Согласно договору купли-продажи, стоимость объекта продажи составляла почти 2,3 млн грн.

Прокурорской проверкой установлено, что в 1995 году решением Киевского горисполкома дом на ул. Андреевский спуск, 38 был внесен в реестр памятников истории и архитектуры местного значения, приватизация которых законодательством запрещена.

Прокуратурой района уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 233 УК Украины «Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества».

Расследование по данному факту поручено Подольскому райуправлению милиции.

Кроме этого, в декабре прошлого года Хозяйственный суд удовлетворил иск прокуратуры Подольского района Киева и признал недействительным договор купли-продажи нежилых помещений на ул. Андреевский спуск, 38-А.

По решению суда ООО «Научное управление» обязано вернуть в коммунальную собственность помещение памятника истории и архитектуры.