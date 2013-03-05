Попов обещает не повышать стоимость проезда
«Киевпастранс» предлагал пересмотреть тарифы
По словам Попова, вопрос повышения тарифов не рассматривается
Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов заверил, что городская власть не рассматривает вопрос о повышении тарифов на проезд в коммунальном транспорте столицы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.
«Управление ценовой политики посчитало себестоимость перевозки и стоимость, которую платит пассажир. Соответствующие расчеты делаются лишь для того, чтобы понять, какие средства нужны для компенсации этой разницы и перевозки льготников. Цены на проезд в муниципальном транспорте – в автобусах, трамваях, троллейбусах и в городской электричке – остаются неизменными. Я хочу успокоить киевлян – вопрос повышения тарифов на проезд никто не рассматривает», – заявил А.Попов.
Он подчеркнул, что коммунальный транспорт берет на себя значительную социальную нагрузку, в частности, обеспечивает бесплатную перевозку льготных категорий населения. Кроме того, обратил внимание А.Попов, благодаря компенсации разницы в тарифах, которую осуществляет городская власть, коммунальный транспорт остается самым дешевым на рынке перевозок. Вместе с тем, КГГА уделяет значительное внимание обновлению и модернизации общественного транспорта, чтобы сделать перевозки киевлян более удобными и комфортными.
Как отмечается в сообщении, благодаря своим преимуществам коммунальный транспорт становится все более популярным среди киевлян, ведь он новый, удобный и безопасный, а проезд в нем стоит меньше, чем в маршрутках. Именно владельцам последних наиболее не выгодно такое стремительное и уверенное развитие муниципальных перевозок, ведь это требует модернизации и частных таксомоторов, чтобы сохранить конкурентоспособность и оставаться на рынке.
Справка УНИАН. Вчера ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу КП «Киевпастранс» сообщили, что предприятие подало на рассмотрение КГГА расчеты себестоимости и предложения по пересмотру тарифов на текущий год. Повысить плату за проезд предлагается в трамваях, троллейбусах и автобусах. «Киевпастранс» считает, что экономически обоснованным тарифом на перевозку одного человека в трамвае и троллейбусе будет тариф от 2,5 грн, а в автобусе – 3 грн 20 коп.