За неделю гриппом заболели почти 25 тысяч киевлян

Число больных гриппом в Киеве продолжает расти / Фото: журнал «Медик»

За девятую календарную неделю текущего года – с 25 февраля по 3 марта – зарегистрировано 24 378 больных гриппом и ОРВИ, интенсивный показатель на 10 тысяч населения составил 86,7, что ниже эпидемического порога на 15,3% (эпидпорог на 9-й неделе – 102,4).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление государственной санитарно-эпидемиологической службы в городе Киеве.

Специалисты отмечают, что по сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости на 0,7%.

Всего с 1 января до 25 февраля 2013 года в вирусологической лаборатории города проведено 218 исследований образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ методом иммунофлюоресцентной микроскопии, выявлено 11 положительных результатов респираторно-синцитиального вируса. 31 исследование образцов материалов от больных гриппом и ОРВИ было сделано методом полимеразно-цепной реакции, идентифицировано 13 вирусов гриппа А.

В Департаменте здравоохранения отмечают: лучшим профилактическим средством против гриппа признана именно вакцинация. Так, по состоянию на 4 февраля против гриппа в столице привито 15 767 человек.

Сейчас проведение процедур прививки против гриппа продолжается. Оно осуществляется в определенных 12 амбулаторно-поликлинических учреждениях независимо от места проживания.

Также получить прививки для профилактики гриппа жители столицы могут в 16 кабинетах для прививок медицинских частных клиник. Кроме того, во многих частных медучреждениях существуют выездные бригады, которые осуществляют вакцинацию в разных районах города.

Вакцинироваться от гриппа в Киеве можно в таких коммунальных лечебно-профилактических учреждениях:

- Поликлиника № 2 Голосеевского района, ул. Маршала Якубовского, 6 (тел. 250-31-44);

- Коммунальное неприбыльное предприятие (КНП) «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2 Дарницкого района», ул. Вербицкого, 5, (тел. 564-51-05; 560-87-24)

- ЦРП Деснянского района, ул. Закревского, 81/1, (тел. 532-92-47);

- КНП «Консультативно-диагностический центр Днепровского района», ул. Луначарского, 5, (тел. 517-71-33);

- ЦРП Оболонского района, ул. М.Тимошенко, 14, (тел. 413-49-50);

- Детская поликлиника № 2 Оболонского района, ул. Тимошенко, 14, (тел. 413-44-53);

- Поликлиника № 2 Подольского района, ул. Свободы, 22, (тел. 434-21-22);

- Поликлиника № 4 Святошинского района, ул. Булаховского, 26, (тел. 423-25-89);

- Детская поликлиника № 1 Святошинского района, ул. Уборевича, 11 (тел. 450-28-50);

- Поликлиника № 2 Соломенского района, просп. Краснозвездный, 2, (тел. 249-81-93);

- Поликлиника № 2 Шевченковского района, ул. Пимоненко, 10, (тел. 484-08-96);

- Киевская городская студенческая поликлиника, ул. Политехническая, 25/29, (тел. 236-21-81).