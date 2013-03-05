Названы самые высокооплачиваемые профессии в Киеве

Программисты являются и наиболее востребованными работниками / Фото: Учеба.ру

Среди наиболее востребованных работников в столице по-прежнему лидируют IT-специалисты, но спрос на представителей других профессий тоже растет.

Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на данные Исследовательского центра hh.ua.

В частности, исследование показало, что столица – традиционный лидер не только по количеству вакансий, но и по уровню заработных плат. В среднем доход в Киеве превышает региональный на 20-30%, однако и уровень зарплат столичные работодатели указывают менее охотно. Только 15-18% объявлений публикуются с указанием возможного уровня заработка (средний показатель по Украине – 20-25%).

Стоит добавить, что в ТОП-100 киевских зарплат по-прежнему уверенно лидируют программисты. Впрочем, если брать сводную десятку самых «денежных» предложений, то помимо представителей IT-направления на хорошее вознаграждение за свои труды могут также рассчитывать опытные главные бухгалтеры и топ-менеджмент в ресторанной сфере.

Кроме того, в списке самых востребованных работников с каждым месяцем все чаще и чаще появляются вакансии для высококвалифицированных специалистов для производства различных направлений. Очевидно, такие профессионалы – большая редкость на рынке труда, и указание привлекательной зарплаты является дополнительным способом привлечь их внимание к объявлению.