Количество пожаров в Киеве уменьшилось на четверть

Количество погибших на пожарах сократилось на 34%

В январе-феврале 2013 года в Киеве произошло на 23% меньше пожаров, чем за аналогичный период 2012 года. В частности, в прошлом году за первые 2 месяца возникло 9 162 пожара, в текущем году – 7 042.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве, самое главное, что благодаря комплексу организационных и практических мероприятий по предупреждению возгораний и повышения эффективности пожаротушения удалось сократить не только количество пожаров, но и количество погибших на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (631 человек за январь-февраль 2013 года против 953 человек в 2012).

Материальный ущерб, нанесенный пожарами, также сократился – на 56% (19,9 млн грн в январе-феврале 2013 года против около 45,6 млн грн в 2012).

В пресс-службе также подчеркнули, что Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уделяет особое внимание повышению уровня противопожарной защиты жилого сектора и объектов социальной сферы, в частности школ, домов престарелых и центров социального обслуживания населения, особенно в зимний период во время отопительного сезона.

Спасатели осуществляют постоянный мониторинг пожаров, а также анализируют причины гибели людей для разработки мер и с целью повышения оперативного реагирования.

Кроме того, сотрудники ДСНС Украины активизировали работу с населением и работниками социальной сферы для разъяснения элементарных правил безопасного поведения.

Важной также является работа по включению местной пожарной охраны в план оповещения в общей системе реагирования 101. Это сокращает время прибытия пожарных расчетов, особенно в сельской местности.