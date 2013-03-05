В Киеве пройдет украинско-литовский рок-фестиваль

Провести фестиваль предложил посол Литвы Пятрас Вайтекунас

В столице Украины 6 июля планируется провести музыкальный фестиваль при участии рок-групп из Вильнюса и Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, инициатива проведения культурного мероприятия была озвучена сегодня послом Литовской Республики в Украине Пятрасом Вайтекунасом во время встречи с председателем КГГА Александром Поповым.

«Как известно, второе полугодие этого года Литва будет председательствовать в ЕС. Мы стремимся подчеркнуть наши дружественные отношения с Украиной в целом и с Киевом в частности, хотим объединить два наших народа вокруг совместных культурных проектов и эффективного делового сотрудничества. В конце концов, стремимся устроить праздник», – сказал П.Вайтекунас.

А.Попов в ответ отметил, что власти Киева с радостью приветствуют все инициативы давних друзей и партнеров, каким является и Вильнюс, и выразил убеждение, что такие проекты понравятся киевлянам.

Литовский дипломат также предложил установить мемориальный знак на Замковой горе – макет Литовского замка, венчавший главный холм Подола в XIV-XVI веках. По его словам, такая достопримечательность была бы интересной для туристов из Европы и особенно из Литвы. Кроме того, Вильнюс инициирует проведение двусторонних экономических форумов и конференций с тем, чтобы наладить эффективное сотрудничество бизнеса между двумя столицами.

А.Попов поддержал инициативы дипломата и дал поручение профильным департаментам разработать механизмы сотрудничества по каждой из них. Председатель КГГА выразил убеждение, что сотрудничество двух столиц с каждым годом будет становиться более плодотворным, а также передал приглашение мэру Вильнюса посетить Киев в день города.