«Киевавтодор» уверяет, что залатал половину всех ям на дорогах столицы

Наступающие морозы грозят появлением новых ям

По состоянию на 4 марта в Киеве отремонтировали около 45% аварийно опасных участков дорог с глубокими ямами – 42,173 тыс. кв. м из 94 тыс. кв. м.

Об этом «Коммерсанту» сообщил гендиректор «Киевавтодора» Георгий Глинский, которому плохое состояние столичных дорог грозило отставкой.

Завершить эти работы в Киеве должны до 20 апреля. Впрочем, по словам чиновника, наступающие морозы увеличат объем неотложного ремонта, причем это может коснуться даже тех улиц, которые уже приведены в порядок.

«Ямы могут появиться на наших дорогах рядом с теми местами, которые мы отремонтировали. И нам придется возвращаться к тем улицам, которые мы по графику уже закрыли», – пожаловался Глинский.

Он сообщил, что все имеющиеся средства брошены на текущее содержание дорог, но до конца года нужно провести их плановый ремонт. «Это позволит нам предотвратить появления новых ям следующей зимой. Пока денег на это нет, но город пообещал выделить нам 252 млн грн», – рассказал гендиректор «Киевавтодора».

Между тем в Госагентстве автомобильных дорог «Укравтодор» заявили, что к 1 марта в целом по стране ямы были ликвидированы примерно на 95% основных дорог общего пользования.