В «Киевзеленстрое» придумали, как экономить миллион в год

Александр Попов во время инспекции оранжерейного хозяйства / Фото: КГГА

Установка газогенераторных котлов на всех производственных базах коммунального объединения «Киевзеленстрой», по предварительным подсчетам, позволит экономить до 1 миллиона гривен в год.

Об этом сообщил генеральный директор КО «Киевзеленстрой» Михаил Царенко во время инспекции оранжерейного хозяйства столицы, информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

По его словам, в текущем году предусмотрена установка котлов на твердом топливе в оранжереях Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов столицы.

Кроме того, Михаил Царенко отметил, что столичные зеленстроевцы активизировали работу по очистке города от сухостойных деревьев.

«Одним из важнейших направлений работы сотрудников «Киевзеленстроя» является обследование состояния зеленых насаждений и своевременное удаление деревьев, которые достигли предела своего возраста и являются потенциально опасными при различных проявлениях непогоды. Кроме того, они могут быть рассадником болезней и вредителей. Специалисты нашего предприятия проводят постоянный мониторинг состояния деревьев, а в случае, если дерево опасно, после согласования со специальной комиссией, его удаляют», – сказал Царенко.

В частности, на протяжении января 2013 года специалистами объединения были удалены 1386 сухостойных деревьев и санитарно обрезаны 1214 деревьев, в феврале удалены 1767 и обрезаны 3313 деревьев. В то же время, в 2013 году в Киеве запланировано посадить около 15 тыс. новых деревьев.

Работы по санитарной очистке и удалению сухих деревьев проводят работники городской станции защиты зеленых насаждений и районных коммунальных предприятий по содержанию зеленых насаждений.