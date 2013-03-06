В Киеве высадят 15 миллионов цветов

Попов провел инспекцию столичных оранжерей / Фото: КГГА

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов проинспектировал готовность оранжерейных хозяйств Киева к весне.

В частности, он осмотрел теплицы коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Печерского района. В оранжереях выращивается около 180 тысяч различных растений, которые этой весной украсят город, сообщает пресс-служба КГГА.

«Весна – это период активной работы наших зеленстроевцев. Мы хотим, чтобы Киев был красивым и цветущим, а для этого необходимо много работать. В прошлом году в столице мы высадили 12 миллионов различных цветов, и это был рекордный показатель. В этом году планируем увеличить их количество до 15 миллионов, среди которых и один миллион роз. Они будут украшать придомовые территории, улицы, парки и скверы», – сказал Александр Попов.

Он добавил, что город планирует наращивать мощности тепличных хозяйств, чтобы выйти на показатель – 15 млн цветов в год. Так, есть территории, где можно построить новые теплицы, а некоторые существующие оранжереи необходимо комплексно реконструировать, ведь они (построенные 30-40 лет назад) морально и технически устарели и энергозатратны.

В оранжереях КП СЗН Печерского района установлены котлы, которые вместо газа используют древесину. Таким образом, благодаря сухим деревьям, собранным после санитарной уборки города, зимой полностью обеспечивается отопление этих теплиц. Сейчас эта установка себя уже окупила.

Также Попов отметил, что себестоимость зеленых насаждений, которые выращивает город, значительно ниже, чем стоимость цветов, поэтому развитие собственного цветочного хозяйства – это не только новые рабочие места, но и значительная экономия средств.

В пресс-службе также отметили, что сегодня в теплицах и парниках выращивается до 10 млн рассады, которая до сих пор обеспечивала основные потребности города.