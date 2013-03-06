В Киеве за день в авариях пострадали 9 человек

За сутки в столице зарегистрировано 6 ДТП / Фото: Автоцентр.ua

За 5 февраля сотрудники столичной ГАИ выявили 789 нарушений Правил дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве, одним из наиболее распространенных нарушений остается превышение скорости – 271 отклонение от правил.

За невыполнение требований дорожных знаков и разметки к ответственности привлечено 166 водителей; без необходимых документов руководили автомобилями – 20, 40 водителей нарушили правила проезда пешеходных переходов. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения отстранены от управления 33 водителя. Кроме того, выявлено 52 пешехода, которые нарушали Правила дорожного движения.

За сутки в столице было зарегистрировано 6 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой быть предельно внимательными при проезде пешеходных переходов и в местах возможного появления детей, заранее снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», останавливаться и пропускать детей, которые переходят дорогу.

Также за 5 февраля в Киеве зафиксировано три случая незаконного завладения автотранспортом: Дарницкий район а/м «ВАЗ 211440», г/н АА0248МК, 2012 г.в., черный; Печерский р-н а/м «BMW Х6», г/н АА0130ИО, 2012 г.в., белый, Шевченковский р-н а/м «Mitsubishi Lancer», г/н АА8528НТ, 2008 г.в., серого цвета.

Инспекторами ГАИ полка ДПС задержан водитель автомобиля МАN, который перевозил груз без необходимых документов. За незаконное хранение наркотических веществ в райотдел милиции доставлен 1 человек.

Столичная ГАИ обращается к участникам дорожного движения с просьбой предоставлять информацию на телефон горячей линии 483-70-64 (многоканальный, работает круглосуточно) в случаях возникновения конфликтных ситуаций на дороге, а также во всех случаях, когда ГАИ может оказать помощь. Кроме того работает телефон для СМС сообщений: (063) 9550900.