Попов решил сделать открытыми заседания Общественного совета
Попов предложил пускать на заседания киевлян
29 января на заседании Общественного совета произошла драка
Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов предлагает сделать открытыми заседания Общественного совета при КГГА.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, об этом он сказал во время встречи с членами Совета.
А.Попов предложил сделать заседания консультативно-совещательного органа открытыми для посещения и участия представителей всех общественных организаций города, в том числе и тех, кто не вошел в его состав.
«На вас возложена большая ответственность – представлять интересы общины Киева. Поэтому я призываю вас быть открытыми к сотрудничеству. Важно, чтобы на наших общих мероприятиях могли присутствовать все общественные организации города, которые этого хотят, в том числе и те, которые не вошли в Общественный совет. Возможно, стоит предоставить им право совещательного голоса», – заметил А.Попов.
Также он призвал членов Общественного совета активно приобщаться к проектам развития города во всех сферах.
В ответ представители общественности поддержали инициативы А.Попова и предложили ряд собственных инициатив. Так, писатель Виталий Капранов предложил внедрить в городе практику проведения книжных ярмарок, а чемпион мира по плаванию Денис Силантьев призвал развивать сеть спортивных площадок.
В пресс-службе напомнили, что, учитывая протокол от 29 января 2013 года учредительного собрания при участии уполномоченных представителей институтов гражданского общества по формированию нового состава общественного совета, 4 марта председатель КГГА А.Попов подписал распоряжение об утверждении состава Общественного совета на 2013-2014 годы. Подписанию отмеченного распоряжения предшествовали встречи с представителями институтов общественного общества и обстоятельное изучение юридических оснований для утверждения состава Общественного совета.
В соответствии с документом, членами совета стали 45 представителей общественности, в частности, различных союзов, благотворительных фондов, молодежных и общественных организаций.