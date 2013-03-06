В Киеве инспектор требовала у осужденного 500 гривен и канцтовары

Инспектор отказывалась регистрировать явку осужденного / Фото: Uainfo

Деснянский районный суд г. Киева привлек к административной ответственности за коррупцию старшего инспектора Деснянского районного отдела уголовно-исполнительной инспекции г. Киева (райотдела УИИ), которая вымогала и получила от осужденного 500 грн неправомерного вознаграждения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Деснянского района города Киева, мужчина в 2012 году был осужден за кражу чужого имущества к условной мере наказания.

В конце прошлого года он явился в уголовно-исполнительную инспекцию, на которую по законодательству возложен контроль за поведением осужденных к наказанию лиц, не связанному с лишением свободы.

Старший инспектор пенитенциарной службы в регистрации явки осужденному отказала. Как выяснилось, она вымогала от мужчины канцелярские товары и деньги.

По законодательству, если осужденный не является в уголовно-исполнительную инспекцию два и более раз без уважительных причин, инспекция вносит в суд представление об отмене условного наказания и направлении осужденного в места лишения свободы.

Только после того как осужденный, опасаясь лишения свободы, передал инспектору УИИ бумагу, конверты, папку, а также денежное вознаграждение в размере 500 грн, он получил отметку в личном деле о своей явке для регистрации.

Прокуратура Деснянского района Киева в отношении старшего инспектора Деснянского райотдела УИИ составила протокол о коррупции по ч. 1 ст. 172-2 КУоАП «Нарушение ограничений относительно использования служебного положения».

По решению суда она привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 850 грн.

Инспектором УИИ решение суда было обжаловано в апелляционной инстанции. Однако Апелляционный суд г. Киева оставил его без изменений.

Кроме этого, прокуратура Деснянского района Киева внесла представление начальнику Управления Государственной пенитенциарной службы Украины в г. Киеве и Киевской области с требованием освободить коррупционера от занимаемой должности.