В «Борисполе» открестились от растраты бюджетных денег

В аэропорту утверждают, что средства расходовались по назначению

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» опровергает информацию относительно неэффективного использования 3,7 млрд грн при реконструкции аэропорта

Об этом сообщают «Комментарии» со ссылкой на аэропорт «Борисполь».

В аэропорту, в частности, отметили, что «Борисполь» развивается в соответствии со стратегическим планом развития аэропорта и самостоятельно обслуживает свои кредитные обязательства.

«Финансирование строительства, в частности, терминала «D», осуществлялось без привлечения средств госбюджета – за счет собственных, а также кредитных ресурсов, которые предприятие обслуживает за счет собственной деятельности. Все средства, которые были инвестированы в развитие аэропорта, расходовались в строгом соответствии с украинским законодательством и международными нормами», – говорится в сообщении.

В аэропорту подчеркивают, что реализация проекта строительства терминала «D» аэропорта «Борисполь» была начата в 2005 году – за два года до принятия решения о проведении Евро-2012.

«Несмотря на то, что на строительство терминала «D» из государственного бюджета средств не планировалось и не было выделено, этот проект был включен в государственную целевую программу подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, ведь именно он должен использоваться как основной терминал для обслуживания болельщиков. Открытие терминала состоялось 28 мая 2012 года – накануне начала Евро-2012», – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Кроме того, сообщается, что все строительные проекты государственного предприятия прошли обязательное согласование в министерствах и были утверждены постановлением Кабинета министров Украины.

Как сообщалось ранее, в результате проверки Счетной палатой было выявлено, что аэропорт «Борисполь» во время строительства и реконструкции неэффективно и с нарушением законодательства использовал 3,7 млрд грн.