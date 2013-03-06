Киевская власть обещает восстановить памятник журналистике

Скульптура установлена в парке «Отрадный» / Фото: mapia.ua

В столичном парке «Отрадный» восстановят скульптурную композицию, посвященную профессии журналиста, во время весеннего двухмесячника по благоустройству в марте-апреле 2013 года.

Такой ответ дала КГГА на обращение народного депутата Украины (фракция «Батькивщина») Александра Бригинца относительно надлежащего содержания вышеупомянутой скульптурной композиции, которая в настоящее время грязная, исписана и заросла кустарниками.

«Свобода слова в Украине разрушается, поэтому не удивительно, что любые символы, которые будут популяризировать журналистику, находятся в жалком состоянии. Надеюсь, благодаря давлению общественности нам удастся заставить власть должным образом отметить заслуги этой профессии и ко Дню журналиста (6 июня 2013 года) скульптуру и благоустройство вокруг нее все-таки восстановят», – заявил А.Бригинец.

Напомним, инициатором создания в Киеве аллеи, посвященной работникам СМИ, выступило объединение «Киевзеленстрой». Победителям в конкурсе на лучшую скульптурную композицию на этой аллее было предложено создать постамент с изображением руки журналиста с микрофоном. При открытии скульптурной композиции площадка у ее подножия была посыпана измельченными белыми камнями, что по замыслу должно воплощать чистоту журналистских помыслов.