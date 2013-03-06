В Вене пройдут Дни Киева
Дни Киева пройдут в конце апреля
Киев и Вена являются городами-партнерами
С 22 до 24 апреля в столице Австрии пройдут Дни Киева.
В течение трех дней украинская столица будет представлять инвестиционные проекты и украинскую культуру, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.
На официальном уровне предусмотрен ряд протокольных встреч официальной делегации Киева, которую будет возглавлять председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов, с руководством города-партнера Вены и бизнес-форум.
Запланирован ряд художественных событий и открытие памятника украинским казакам в 19-ом районе Вены.
В рамках культурной программы состоится выставка художественных работ под названием «Киевская сюита. Школа советской живописи». Выставка будет размещена в Leopold museum.
Кроме того, в концертном зале Stadthalle состоится выступление Национального заслуженного академического ансамбля танца Украины имени Павла Вирского.
Киев и Вена являются городами-партнерами с 1992 года, когда был подписан первый меморандум о дружбе и сотрудничестве между двумя городами. По случаю празднования 20-летия побратимских отношений в июле 2012 года был подписан меморандум об углублении сотрудничества между двумя столицами.