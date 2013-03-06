Музей «Киевская крепость» захватили рейдеры – Бригинец

Неизвестные вывесили на здании табличку с неправильным адресом

В Киеве неизвестные осуществили рейдерский захват музея «Киевская крепость».

Об этом депутату от фракции «Батькивщина» Александру Бригинцу сообщили столичные активисты, передает пресс-служба депутата.

В среду утром, 6 марта, на территорию «Киевской крепости» несанкционированно въехал автомобиль с десятью людьми.

Неизвестные, которые не представились руководству музея, самовольно вывесили на фасаде здания, находящегося на балансе Министерства обороны и расположенного по адресу улица Госпитальная, 16-А табличку с названием переулок Госпитальный, 16-А. После этого неизвестные проинформировали руководство музея о том, что теперь это здание принадлежит их фирме.

По словам директора музея «Киевская крепость» Елены Ющенко, неизвестная фирма пыталась осуществить покупку этого здания еще в 2005 году, но, согласно решению Хозяйственного суда, сделка была признана недействительной, поскольку здание расположено по адресу улица Госпитальная, 16-А (и 24-А), а в документах о покупке значился адрес переулок Госпитальный, 16-А.

«Пытаясь прокрутить известную рейдерскую сделку, сегодня рейдеры вновь попытались переименовать улицу в переулок. Работники музея вызвали милицию и ждут поддержку журналистов, ведь на городскую власть у них надежды нет», – отметил Бригинец.