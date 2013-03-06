Суд не стал наказывать активиста за штурм Киевсовета

7 февраля митинг под Киевсоветом перерос в штурм здания

Шевченковский районный суд Киева признал невиновным активиста Егора Соболева, которого обвиняли в мелком хулиганстве во время штурма Киевсовета 7 февраля.

Такое решение вынесла судья Шевченковского райсуда Наталья Притула на заседании 6 марта, сообщает «Свідомо».

Частная охрана Киевсовета обратилась в милицию с заявлением о преступлении, которое, по их мнению, совершили лица, принимавшие участие в штурме здания. В милиции после расследования выяснили, что никакого преступления не было, но возможно имело место административное правонарушение.

На суд в качестве доказательства милиция принесла сюжет ТСН, но судью это не убедило, и она решила, что мелкого хулиганства в действиях Соболева не было.

В мелком хулиганстве также обвинили депутата от «Батькивщины» Юрия Одарченко, Руслана Секела, Инну Олексеенко и Елену Подобед-Франкивскую, но их суды еще не вынесли решения.