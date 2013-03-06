Киевская власть решила трудоустроить бездомных

Ранее социальный патруль только кормил бездомных

В 2013 году финансирование на социальную программу «Забота. Навстречу киевлянам» составит 440 млн грн, из которых 363 млн грн предусмотрены для выплат к праздникам, что почти на 140 млн грн больше, чем в прошлом году.

Кроме уже традиционных мероприятий, таких, как одноразовая материальная помощь, приобретение средств реабилитации, сложное протезирование, в этом году предусмотрены и новые, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В Киеве действует программа «Дети столицы». Однако выплаты детям-сиротам, детям, которые находятся под опекой или находятся в домах семейного типа, у нас раньше предусмотрены не были. Мы надеемся, что совместная помощь таким семьям со стороны государства и города даст положительный результат, и в дальнейшем еще больше семей будут брать детей на усыновление», – отметила директор Департамента социальной политики Татьяна Костюренко.

Еще одной новинкой утвержденной на 2013 год программы «Забота» является обеспечение средствами гигиены и памперсами лежачих больных. Также впервые введен пункт об общественных работах.

«Мы постоянно сотрудничаем с бездомными: помогаем им и просим, чтобы они помогали нам. Однако если раньше наш социальный патруль только кормил их за это, то теперь мы будем заключать с ними контракты и платить им заработную плату за общественные работы. То есть люди без определенного места жительства будут обеспечены сезонными работами», – рассказала Татьяна Костюренко.

Напомним, что 21 февраля проект решения о финансировании программы «Забота. Навстречу киевлянам» поддержали 77 депутатов Киевсовета.