Попов пообещал сделать жизнь киевлянок комфортнее

Попов пожелал киевлянкам радости и любви / Фото: КГГА

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов пообещал киевлянкам сделать все возможное, чтобы их жизнь стала более комфортной.

Об этом говорится в поздравлении главы КГГА с Международным женским днем, обнародованном на сайте госадминистрации.

В поздравлении, в частности, отмечается, что сегодня женщина является не только хранительницей домашнего очага, но и активным участником социальных и экономических процессов в обществе.

«Именно вы вдохновили нас украшать парки и скверы, клумбы и цветники, улицы и площади Киева миллионом роз. Мы стремимся, чтобы самые волшебные цветы окружали самых обаятельных женщин в мире не только в день 8 марта, но и каждый день», – уверяет Попов.

Он желает, чтобы каждая минута жизни киевлянок была наполнена радостью и любовью, чтобы их всегда окружали тепло и внимание, а в домах царили уют и согласие.

«Со своей стороны мы сделаем все возможное, чтобы защитить вас от неприятностей и сделать вашу жизнь еще более комфортной», – пообещал глава КГГА.