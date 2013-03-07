Столичный проспект Победы готовят к реконструкции

Реконструкцию планируют завершить до декабря / Фото: Wikimedia

В июне начнется реконструкция одного из самых длинных проспектов столицы – Победы.

Там переложат асфальт, отремонтируют 18 подземных переходов, поставят новые фонари и отбойники. Последняя реконструкция проспекта Победы проводилась 32 года назад, сообщает «Сегодня».

«Отремонтируем ливневую канализацию и немного поднимем уровень площади Победы (с помощью бетонной подушки – Ред.). Это поможет избежать подтопления во время ливней. Все закончим к декабрю», – рассказал генеральный директор «Киевавтодора» Георгий Глинский.

Стоимость работ составляет 418 млн грн. «Но пока денег нет. Власти столицы обратились к правительству за субвенцией. Ждем финансирования», – сообщил Глинский.

В Киевской городской государственной администрации считают, что к реконструкции проспекта Победы нужно приступать после строительства новых развязок и эстакад. «Зачем класть асфальт два раза? Сначала нужно решить проблему пробок возле станций метро «Шулявская», «Берестейская», «Нивки» и на Воздухофлотском мосту», – отметил источник издания в КГГА.

С его мнением соглашаются в Киевсовете. «Дважды перекладывать асфальт бессмысленно. По реконструкции «Шулявской» есть два проекта. Они находятся на изучении в Главке архитектуры. Но необходимо учитывать и историческую ценность завода «Большевик», который ими предлагается снести. Вопрос сноса цеха №5 не решен. Надо расширить путепровод на «Берестейской» и «Шулявской», расширить эстакаду на «Нивках», – заявил глава комиссии Киевсовета по вопросам транспорта Дмитрий Олейник.

Автор одного из проектов реконструкции «Шулявской» предлагает свое решение проблемы пробок. «На «Берестейской» – удлинить мост и расширить проспект Победы до восьми полос под ним, на «Нивках» – построить под эстакадой туннель, продлив улицу Щербакова до бульвара Ивана Лепсе, а на Воздухофлотском мосту построить трехуровневую развязку с реверсным распределительным кольцом», – высказал предложение инженер ООО «Экспресспроект» Виктор Петрук.

Кроме того, давно обсуждается вопрос ликвидации аллеи от площади Победы до Воздухофлотского моста. Но такие предложения вызывают очень негативную реакцию киевлян, которые готовы выйти на митинг. Так что, вероятно, срубить деревья чиновники не рискнут. В КГГА это подтверждают.

Другие проекты столичные власти готовы поддержать, однако возникает проблема финансов. «Оба проекта по «Шулявской» мне понравились. Поддержим мы и строительство других развязок и эстакад. Но вы же понимаете – все упирается в финансирование», – подчеркнул заместитель председателя КГГА Анатолий Голубченко.