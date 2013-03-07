Раде предложили назначить выборы в Киеве на 2 июня

По словам Тягнибока, комитет единодушно проголосовал за проведение выборов 2 июня

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления вчера предложил парламенту принять решение о назначении выборов мэра столицы и Киевсовета на 2 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил лидер фракции «Свобода» Олег Тягнибок.

«Вчера комитет по вопросам местного самоуправления единодушно проголосовал за то, чтобы выборы в Киеве состоялись 2 июня – выборы городского председателя и городских депутатов», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2012 года Киевский городской председатель Леонид Черновецкий написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Вопрос о сложении Л.Черновецким полномочий городского председателя был рассмотрен на сессии Киевского городского совета 12 июля.

19 июля секретарь Киевского городского совета Галина Герега, которая временно выполняет полномочия Киевского городского председателя, обратилась в Верховную Раду с ходатайством о назначении внеочередных выборов мэра столицы, однако парламент до сих пор не определил дату их проведения.

1 октября Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства и самоуправления рекомендовал парламенту принять решение о проведении выборов мэра Киева весной 2013 года.