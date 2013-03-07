В Киеве на пожаре погиб мужчина

Пожарные обнаружили тело 51-летнего мужчины

6 марта в 15:49 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на ул. Полесской, 14.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем жителя дома, а именно курение в постели.

В результате пожара повреждены мебель, а также закопчены стены и потолок квартиры.