В Киеве на пожаре погиб мужчина
12:47, 07 марта 2013Киев
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Пожар произошел на улице Полесской
Пожарные обнаружили тело 51-летнего мужчины
6 марта в 15:49 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в городе Киеве поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на ул. Полесской, 14.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели 5-й Государственной пожарно-спасательной части. Во время тушения пожара был обнаружен погибший мужчина 1962 года рождения, сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.
Предполагаемая причина возгорания – неосторожное обращение с огнем жителя дома, а именно курение в постели.
В результате пожара повреждены мебель, а также закопчены стены и потолок квартиры.
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