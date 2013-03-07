В Киеве вручат «Спортивный Оскар»

Сергей Бубка на заседании Украинской Академии спорта / Фото: НОК Украины

30 марта состоится вручение «Спортивного Оскара». Об этом сегодня на заседании Украинской Академии спорта заявил президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК.

По его словам, «Герои спортивного года» – это национальная спортивная премия, призванная определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды и специалистов во всех видах спорта.

Решающая роль в определении победителей возложена на членов Украинской Академии спорта, которая была создана по инициативе президента Национального олимпийского комитета С.Бубки в 2007 году.

«Процедура отбора номинантов была прозрачной и демократичной. Сначала экспертная комиссия специалистов НОК Украины и Минмолодспорта провела детальный анализ, подготовив расширенный список претендентов в каждой номинации», – отметил С.Бубка.

После этого свое мнение выразили около 400 ведущих спортивных журналистов из всех 27 регионов страны.

По итогам их волеизъявления определилось по три претендента в каждой номинации. Сегодня путем тайного голосования «академики» избрали победителей в 12 номинациях, а уже во время самой церемонии о них узнает вся страна.

«Членам Академии было крайне тяжело сделать выбор, ведь каждый номинант уже является победителем, гордостью и славой Украины. На таких ярких спортивных примерах должна воспитываться наша молодежь», – отметил C.Бубка.

«Приглашаю всех на большой праздник спорта, который соберет в Киевском Международном центре культуры и искусств звезд спорта, шоу-бизнеса, чтобы вместе поздравить лучших в 2012 году», – подчеркнул С.Бубка.

Также пресс-служба приводит список кандидатов для награждения на Всеукраинской церемонии «Герои спортивного года-2012».

В частности, в номинации Лучший спортсмен года:

Василий Ломаченко – Олимпийский чемпион по боксу (60 кг);

Александр Усик – Олимпийский чемпион по боксу (91 кг);

Юрий Чебан – Олимпийский чемпион по гребле на каноэ (200 м);

Лучшая спортсменка года:

Елена Костевич – двукратный бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе;

Инна Осипенко-Радомская – двукратный серебряный призер Олимпийских игр по гребле на байдарках (500 м, 200 м);

Яна Шемякина – Олимпийская чемпионка по фехтованию на шпагах;

Лучший тренер года:

Владимир Морозов – старший тренер сборной Украины по академической гребле, тренер женской парной четверки – олимпийских чемпионок;

Андрей Орликовский – личный тренер олимпийской чемпионки по фехтованию Я.Шемякиной;

Дмитрий Сосновский – главный тренер сборной Украины по боксу;

Сенсация года:

Валерий Андрийцев – серебряный призер Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата Европы по вольной борьбе (96 кг);

Александр Пятница – серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике (метание копья);

Алексей Торохтий – олимпийский чемпион по тяжелой атлетике (105 кг);

Лучшая команда года (сборная):

Женская сборная Украины по биатлону (Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима) – чемпионки Европы в эстафете 4х6 км;

Женская сборная Украины по легкой атлетике (Олеся Повх, Мария Ремень, Кристина Стуй, Елизавета Брызгина) – бронзовые призеры Олимпийских игр в эстафете 4х100 м;

Женская четверка парная по академической гребле (Яна Дементьева, Анастасия Коженкова, Наталия Довгодько, Екатерина Тарасенко), олимпийские чемпионки;

Лучший спортивный организатор года:

Галина Герега – почетный президент Спортивного клуба «Эпицентр» (за поддержку развития олимпийских видов спорта, подготовку трех медалистов Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне и комплексную поддержку развития спорта);

Владимир Продивус – президент Федерации бокса Украины (за создание благоприятных условий для подготовки и успешного выступления национальной сборной Украины по боксу на Олимпийских играх – 5 олимпийских наград);

Александр Пшеничников – начальник управления по физической культуре и спорту Днепропетровской областной государственной администрации (за создание благоприятных условий для подготовки пяти медалистов Игр XXX Олимпиады-2012 в Лондоне);

Сильные духом (паралимпийские виды спорта):

Евгений Богодайко – двукратный чемпион, двукратный серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата, рекордсмен мира, Европы и Паралимпийских игр;

Максим Веракса – трехкратный чемпион, бронзовый призер и рекордсмен Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию среди спортсменов с недостатками зрения, стал лучшим спортсменом украинской сборной по итогам выступлений на Паралимпийских играх среди мужчин;

Наталия Прологаева – трехкратная чемпионка, серебряный призер Паралимпийских игр в Лондоне по плаванию среди спортсменок с повреждением опорно-двигательного аппарата, рекордсменка мира, Европы и Паралимпийских игр, стала лучшей спортсменкой украинской сборной по итогам выступлений на Паралимпийских играх и лучшей среди женщин;

Вместе с олимпийцами (неолимпийские виды спорта):

Константин Ермаков – чемпион мира и бронзовый призер чемпионата Европы по сумо;

Екатерина Сытникова и Анастасия Мельниченко – двукратные чемпионки мира по спортивной акробатике в парном выступлении;

Анна Ушенина – чемпионка мира по шахматам;

Олимпийская надежда Украины:

Яна Биломоина – серебряный призер чемпионата мира по велоспорту-маунтенбайку (молодежь);

Александра Назарова – Максим Никитин – серебряные призеры I зимних Юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию (танцевальные дуэты);

Женская сборная Украины по биатлону (Анастасия Меркушина, Юлия Бригинец, Юлия Журавок) – чемпионки мира в эстафетной гонке 3х6 км (юношеский);

За волю к победе:

Денис Беринчик (бокс) – серебряный призер Игр ХХХ Олимпиады 2012 года в Лондоне (64 кг), серебряный призер чемпионата мира по боксу;

Ольга Харлан (фехтование, сабля) – Чемпионка Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине (командное первенство), бронзовый призер Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне (индивидуальное первенство); многократная чемпионка и призер чемпионатов мира и Европы;

Юрий Чебан (гребля на каноэ) – бронзовый призер Игр XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине; Чемпион Игр XXX Олимпиады 2012 года в Лондоне; призер чемпионатов мира;

Спортивная слава Украины:

Победитель будет определен Украинской Академией спорта;

Народный выбор:

Победитель будет объявлен во время церемонии по итогам голосования, которое проходило на официальном сайте НОК Украины и в социальных сетях.