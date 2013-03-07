Погода в Киеве резко испортится

В столице ожидаются снег и гололед

Ожидается значительное снижение температуры 8-12 марта в Киеве и Киевской области ожидается усложнение погоды. Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 8-10 марта временами снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, увеличится снежный покров, температура воздуха снизится на 5-10°. 11-12 марта сохранится холодная погода, выпадет снег.

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