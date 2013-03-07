Погода в Киеве резко испортится

15:13, 07 марта 2013
Киев
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В столице ожидаются снег и гололед

Ожидается значительное снижение температуры

8-12 марта в Киеве и Киевской области ожидается усложнение погоды.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 8-10 марта временами снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, увеличится снежный покров, температура воздуха снизится на 5-10°.

11-12 марта сохранится холодная погода, выпадет снег.

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