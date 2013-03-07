В Киевсовет не будут пускать иногородних

Доступ в Киевсовет упростили после штурма здания активистами

Заместитель городского головы – секретарь Киевсовета Галина Герега утвердила упрощенную процедуру пропуска граждан в административный комплекс Киевского городского совета, исполнительный орган Киевсовета (КГГА) и Правила пребывания граждан в административном комплексе Киевского городского совета, исполнительном органе Киевсовета (КГГА).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе столичного горсовета со ссылкой на распоряжение №31 «Об организационных мерах по прохождению и пребыванию в административном комплексе Киевского городского совета, исполнительном органе Киевсовета (Киевской городской государственной администрации)».

Как отмечается, распоряжение подписано по результатам работы рабочей группы, которая была создана 7 февраля 2013 г. после переговоров, проведенных представителями городской власти с представителями общественности.

По словам председателя рабочей группы Виталия Павлика, в утвержденном Порядке учтены все замечания и предложения, выдвинутые представителями общественности, участвовавшими в разработке новых документов.

Указанным Порядком предусматривается, что в административный комплекс допускаются граждане, имеющие при себе паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации местожительства в г. Киеве.

Согласно принятым решениям, проход граждан на территорию административного комплекса осуществляется через приемную граждан. Представители киевской общественности будут допускаться в указанные помещения в рабочие дни с 9.00, завершается их пропуск за час до конца рабочего дня. Лица, вошедшие в административный комплекс на основании этого пункта, должны покинуть его за 15 минут до конца рабочего дня.

В приемной граждан ведется журнал (электронная база) регистрации граждан, в который заносятся следующие сведения: фамилия, имя, отчество гражданина; цель визита; дата и время входа и выхода гражданина.

Как отмечается в документе, цель визита носит информационный характер и не может быть основанием для отказа гражданину в его допуске в здание Киевсовета.

Гражданин, изъявивший желание зайти на территорию административного комплекса и прошедший соответствующую процедуру оформления, получает одноразовый пропуск.

Проход граждан на территорию административного комплекса осуществляется через технические средства контроля.

Гражданин, выходящий из административного комплекса, сообщает об этом работнику приемной граждан Киевсовета и сдает ему одноразовый пропуск.

Подписанное распоряжение предусматривает также правила поведения в административном комплексе, в соответствии с которыми граждане должны соблюдать тишину и общественный порядок, обязаны иметь опрятный внешний вид.

Не допускается вход и присутствие в административном комплексе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, с явными признаками психического расстройства, в одежде, которая противоречит требованиям общественной морали, со скрытым лицом, с плакатами или транспарантами, содержащими в себе противозаконные лозунги или призывы, а также с громкоговорителями и устройствами, усиливающими шум.

Гражданам в административном комплексе запрещается: курить, употреблять спиртные напитки или наркотические средства; нецензурно выражаться или употреблять бранные слова; находиться без разрешения в рабочих кабинетах в отсутствие работников Киевсовета или КГГА; использовать административное здание как временное жилье; раздеваться до уровня, нарушающего нормы общественного порядка и общественной морали; при себе иметь колющие, режущие предметы или инструменты (ножи, топоры, косы, тяпки, шило, ножницы, молотки, вязальные спицы, и т. п.), холодное и огнестрельное оружие, любые виды газового оружия (пистолеты, газовые баллончики и т. п.), устройства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, муляжи оружия, пиротехнические устройства и взрывчатые вещества; проходить в помещение с собаками, кошками, другими домашними или хищными животными и птицей, кроме собак-поводырей и т. п. Отмечается также, что нельзя проносить с собой любые предметы размером более 55x35x15см (кроме портфелей и женских сумок).

Как сообщал УНИАН, 7 февраля председатель Киевской городской государственной администрации Александр Попов инициировал создание рабочей группы, которая до 1 марта должна была наработать проект усовершенствованной системы доступа граждан в помещение городского совета и горгосадминистрации.

Утром 7 февраля у здания Киевсовета проходил митинг при участии около 400 представителей ВО «Свобода», «Батькивщины», «УДАРа» и общественных организаций. Их главным требованием был допуск на заседание Киевсовета, где должен был рассматриваться проект столичного бюджета на 2013 год.

Некоторые активисты пытались пройти в середину сессионного зала Киевсовета, но их не пускала охрана. Часть активистов все же прорвалась в здание, захватила Колонный зал КГГА и направила делегатов на встречу с А.Поповым. После этой встречи председатель КГГА озвучил инициативу о создании рабочей группы для наработки новой системы прохода киевлян в помещения КГГА и Киевсовета и их участия в заседаниях горсовета.