В Киеве разблокировали захваченный афганцами храм

Воины-афганцы захватили храм летом 2012 года / Фото: «Релігія в Україні»

Сегодня, 7 марта, около 16.00, захваченный 22 января Свято-Воскресенский храм разблокирован и идет подготовка к вечернему богослужению.

Об этом УНИАН сообщили в общине Свято-Воскресенского храма.

Как отметили в религиозной общине, вчера на внеплановом заседании правления Киевского городского Союза Ветеранов Афганистана было принято решение об обращении к главе Всеукраинской организации УСВА Сергею Червонопискому с настоятельной просьбой немедленно разблокировать церковь.

В ходе обсуждения было озвучено, что церковь не может быть закрытой и решение любых конфликтов должно проходить в правовом русле.

Для дальнейшего урегулирования конфликтной ситуации вокруг Свято-Воскресенского Храма было решено делегировать к Блаженнейшему Митрополиту Владимиру или Управляющему делами УПЦ МП Митрополиту Антонию главу правления Киевского союза ветеранов Афганистана Николая Гончаренко и заместителя председателя Киевского Городского Союза ветеранов Афганистана Константина Антощука. Согласно принятому решению, С.Червонопиский должен разблокировать доступ к храму для священнослужителей и прихожан до начала Великого Поста 17 марта 2013 года.

«Решение было принято единогласно, так как блокирование доступа в храм – это метод, который демонстрирует глубинное непонимание сути веры и религии. Они несовместимы с действиями верующего человека», – отметил К.Антощук. Он также сообщил, что вместе с С.Червонописким не раз пикетировал Верховную Раду и Кабмин, «отстаивая свои права, но церковь – это не то место, где пикеты уместны. Это не те двери, которые можно блокировать».

В то же время, настоятель Свято-Воскресенского храма епископ Феодосий прокомментировал это решение так: «Мы рады, что здравый смысл возобладал и что наши обращения не прошли даром. Мы также надеемся, что это решение – начало конструктивного диалога, который приведет богослужебную и хозяйственную жизнь храма в соответствие с законодательством Украины и церковными канонами».

Как сообщалось, закрытие храма стало продолжением конфликта, который возник в июне-июле 2012 года, когда люди из числа представителей УСВА во главе с С.Червонописским не пускали в церковь прихожан, настоятеля и священнослужителей. Представители воинов-афганцев не согласны с назначением Митрополитом Киевским и всей Украины Владимиром настоятелем церкви преосвященного Феодосия и рассматривают закрытие церкви как один из способов повлиять на это решение.

22 января 2013 года храм был закрыт представителями Украинского Союза ветеранов Афганистана, и с того времени богослужения в храме не проводились.

28 февраля Блаженнейший Митрополит Владимир призвал причастных к захвату Воскресенского храма на Печерске дать возможность проводить в храме богослужения.